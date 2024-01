Traficantes e usuários são presos em Anahy

Um casal foi preso por tráfico de drogas, juntamente com seis usuários em Anahy.

A Polícia Militar, através do Comandante da Cidade, Sargento Ferreira a vários dias realizava um trabalho de inteligência juntamente com sua equipe e conseguiram flagrar alguns usuários de drogas chegar e sair do local.

Diante da movimentação foi feito abordagem em dois que estariam com buchas de cocaina, de imediato feito abordagem na residência encontrando mais drogas e dinheiro do tráfico.

Foi dado voz de prisão ao casal e encaminhados juntamente com os usuários para Delegacia de Cascavel.

