Jovem morre em acidente de moto na BR 369 em Juranda

Um jovem de 27 anos morreu em acidente no quilômetro 416 na BR 369 em Juranda, na noite de segunda-feira (15).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão seguia na rodovia sentido Cascavel, quando se envolveu em batida com a motocicleta que trafegava no sentido a Campo Mourão e que tentou cruzar a via para acessar Rio Verde.

Ainda conforme a polícia, o motorista do veículo de carga freou e tentou desviar, mas parte do para-choque traseiro atingiu o motociclista.

O condutor da moto morreu ainda no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

No veículo de carga não houve registro de pessoas feridas.

com informações PRF/Catve

