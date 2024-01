Gados são furtados em Propriedade Rural em Nova Cantu

https://www.instagram.com/reel/C2SC7UiOryW/?igsh=bHFqMnFmZWN2NTRk

https://www.instagram.com/reel/C2SC7UiOryW/?igsh=bHFqMnFmZWN2NTRk

Um homem procurou a Polícia Militar de Nova Cantu relatando que ao chegar no pasto da propriedade onde fica seu

gado notou que haviam sido furtado quatro (04) cabeças de

gado.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online seriam, 01 novilha de leite cor preto e branco, 01 Cenepal

amarelo, 01 angus preto e 01 novilha Nelore pintada.

O homem relatou que cortaram a cerca, e que no local ficou marcas de pneus ( pneu largo). Ele disse que o gado foi levado no pasto do lado de um barranco que facilitou a entrada do gado na camionete.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( 12,8 K – Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.