Inscrições abertas para o Programa Família Acolhedora em Ubiratã

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Ubiratã abriu inscrição para as famílias interessadas em participar do programa FAMÍLIA ACOLHEDORA. Os interessados podem realizar a inscrição diretamente na secretaria ou buscar mais informações por meio do telefone (WhatsApp) (44) 3543-1369.

A Família Acolhedora é a proposta mais humanizada para crianças e adolescentes, pois proporciona vínculos positivos que podem contribuir na superação de experiências negativas que a criança/adolescente tiveram anteriormente. Este é um serviço de Acolhimento Familiar e, portanto, prevê o pagamento de bolsa auxílio para as famílias acolhedoras.