Homem é preso após abusar sexualmente de adolescente em Campina da Lagoa

Um homem foi preso em flagrante acusado de abusar de uma adolescente, na cidade de Campina de Lagoa. A vítima retornava para casa quando foi atacada pelo criminoso.

De acordo com as informações, a jovem teria sido arrastada para uma área de mata, onde foi violentada sexualmente, mediante violência. Após o homem sair do local, a vítima conseguiu pedir ajuda na casa de uma amiga.

Equipes da Polícia Civil e Militar agiram rápido e conseguiram prender o criminoso. Ele foi autuado pelo crime de estupro, com pena de 8 a 12 anos de reclusão (art. 213, § 1 do Código Penal).

A delegada de Polícia Civil, Muriel D Ávila da Cunha, disse que a resposta rápida da atuação conjunta dos órgãos de segurança pública na identificação, qualificação e prisão do autor de crime contra a adolescente, fortalece o compromisso do Estado na efetivação da proteção integral conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Fonte: Tá Sabendo/Portal o Vale