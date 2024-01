Homem é preso por direção perigosa e posse de drogas em Campina da Lagoa

A equipe da Polícia Militar de Campina da Lagoa realizava patrulhamento, quando avistou um veículo que já havia sido abordado anteriormente e ao perceber a presença policial, o motorista acelerou o veículo.

Diante da situação, com sinais luminosos e sonoros os policiais deram voz de abordagem, porém foi desobedecida.

Começou assim uma perseguição, onde o motorista realizou manobras e começou a arremessar algo pela janela do veículo dentro da mata próximo ao acostamento, quando, após percorrido aproximadamente uns 5 km já dentro da área rural, o indivíduo perdeu o controle do veículo e adentro uma plantação local, ao mesmo tempo, começou derrapar e rodar dentro do plantio quase capotando.

A equipe logrou êxito em abordá-lo. Desta forma, foi possível identificar o condutor, ao ser questionado sobre o motivo de não parar o veículo, ele relatou que acelerou para dispensar a droga.

Diante de todos os fatos relatados, foi realizado buscas no veículo e nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao fazer no terreno próximo onde o carro havia parado foi possível encontrar uma embalagem plástica transparente com restos do entorpecente, análoga ao “crack”.

Assim sendo, foi dado voz de prisão ao condutor por desobediência, direção perigosa de veículo ou embarcação e drogas para o consumo pessoal, foi então informado sobre seus direitos, e foi conduzido para delegacia de Campina da Lagoa.

Fonte: Portal O Vale