Dois são presos por tráfico de drogas em Cafelândia

https://www.instagram.com/reel/C2r174UuIr-/?igsh=MTBsNnk2YmZ4cnF6bQ==

https://www.instagram.com/reel/C2r174UuIr-/?igsh=MTBsNnk2YmZ4cnF6bQ==

A Polícia Militar de Cafelândia recebeu informações sobre possível local onde estaria acontecendo uso e tráfico de drogas, próximo ao pátio de uma empresa.

No local, foi realizado a abordagem em dois indivíduos que estavam em um veículo Gol. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com eles, porém em revista no veículo foi localizado três pedras de crack e 462 gramas de maconha.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e encaminhados para a Delegacia de Nova Aurora para as providências cabíveis.

31° BPM

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga e compartilhe as informações do nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações reais)

Acesse nosso site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.