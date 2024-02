Homem é preso com rodas furtadas de veículo na região

Um homem procurou a Polícia Militar de Altamira do Paraná, relatando que haviam furtado três rodas de seu carro, um Renault Clio cor prata, que estava estacionado em seu sítio e que duas das três rodas estariam em um veículo Corsa vermelho.

Em patrulhamento pela cidade de Altamira do Paraná foi localizado o veículo e o proprietário, confessou saber que as rodas eram furtadas, que tinha trocado com um amigo um som nas rodas e pneus.

Relatou que a terceira roda e pneu estava em sua residência, onde foi localizada.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhado a Delegacia.

