Caseiro de sítio é morto e tem corpo jogado em açude em Braganey; dois foram presos

https://www.instagram.com/p/C4COUlhuyyO/?igsh=MWQyN3Y1MGFzZ2lyNg==

https://www.instagram.com/p/C4COUlhuyyO/?igsh=MWQyN3Y1MGFzZ2lyNg==

Dois são presos por homicídio e ocultação de cadáver após a Polícia Militar ser acionada pelo proprietário de um sítio na linha São Miguel em Braganey. Segundo o homem, ele teria dado falta de seu caseiro e que no local avistou uma poça de sangue em frente a porta.

Ao indagar o outro homem que morava na casa esse disse que o caseiro tinha ido a Corbélia. Inconformado ele acionou a Polícia Militar que realizou diligências por toda área, culminando em um açude próximo a casa.

O dono da chácara e outro que estava no local entraram na represa e então acharam algo submerso sendo que foi possível ver o braço da vítima.

Compareceram no local a Policia Civil, Polícia Científica e IML. Retirado o corpo da água e constatado que havia um corte profundo na nuca e um na cabeça.

O homem estava com as mãos amarradas pra trás e uma corda no pé, e que provavelmente havia um peso para manter o corpo submerso. Localizados dois suspeitos que estavam na casa com a vítima e encaminhados a central de flagrantes.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.