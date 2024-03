Bebê engasgado com leite é salvo por policiais militares no Paraná

https://www.instagram.com/reel/C3_Ir90Jr90/?igsh=eTAxdnUxYmF6dXpq

Policiais militares salvaram o bebê recém-nascido que estava engasgado com leite. Aconteceu em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e toda a movimentação foi registrada pela câmera corporal de um dos policiais.

CHEGADA

Nas imagem é possível ver que o policial desce do carro e pega o bebê do colo de uma mulher, volta para viatura policial e enquanto seguem para a UPA – unidade de pronto atendimento na região do Morumbi. No caminho inicia a manobra de heimlich – usada para casos de engasgo e desobstrução das vias aéreas.

Em segundos, o bebê chora. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a criança é acolhida por profissionais de saúde, já com as vias respiratórias liberadas.

“Criança engasgada, criança engasgada”, disse o PM enquanto corre pedindo ajuda na unidade hospitalar.

O policial militar que realizou as manobras no bebê é o soldado Cristian dos Santos e o piloto da viatura foi o PM Estevan Rafael.

Depois do atendimento na UPA, o bebê que agora passa bem foi entregue para a mãe.