Pescador desaparece ao tentar desencalhar barco no Rio Piquiri

https://www.instagram.com/p/C4EM1r5JHD2/?igsh=MXJrdzV4MnZmdGQybg==

Um pescador desapareceu ao tentar desencalhar o barco em que ele e um amigo utilizavam para pescar no Rio Piquiri, na localidade conhecida como apertado.

Segundo as informações, por volta de 22h deste sábado (02), os dois amigos, moradores de Formosa do Oeste, estavam pescando quando o bote bateu contra uma pedra, ficando preso. Ao tentar puchar o barco, um deles desceu rio a baixo, o outro ficou sobre a pedra e não conseguiu alcançar o amigo que desapareceu nas águas.

Devido a demora para retornar, uma outra pessoa que havia ficado aguardando, veio ao encontro e localizou o pescador as margens do Rio e o resgate foi acionado.

O Corpo de Bombeiros de Toledo realiza o trabalho de buscas no local. A polícia militar de Formosa do Oeste também esteve no local. O nome da vítima não foi divulgado.