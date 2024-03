Colisão frontal é registrado na BR 369

Um grave acidente de trânsito mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal, na tarde deste domingo (03).

A colisão frontal entre dois carros ocorreu na rodovia BR-369, nas proximidades do Reassentamento São Francisco, em Cascavel.

De acordo com informações, um Corolla e um Fusion seguiam em direções opostas se chocaram frontalmente, ficando praticamente destruídos.

Com o impacto, os veículos pararam na via de rolamento e os ocupantes precisaram do atendimento médico.

Três vítimas estão envolvidas no acidente, duas com lesões moderadas para grave. Duas das vítimas estavam no Fusion e a outra estava no Corolla. Os feridos foram encaminhados à Casa Hospitalar para serem realizadas e medicadas. O oficial do Corpo de Bombeiros, Victor Koerich, repassou detalhes dos ferimentos das vítimas.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento à ocorrência, sendo que apenas uma das faixas foi liberada no sistema siga e pare. O inspetor Félix Ribeiro conversou com a reportagem e deu detalhes de como se deu a batida.

Os policiais rodoviários realizaram o isolamento do perímetro e providenciaram o controle do fluxo para desafogar o trânsito.

