FILHO MATA A MÃE A FACADAS E LEVA BALA AO REAGIR A PRISÃO

https://www.instagram.com/p/C4EkIcipJHy/?igsh=MWNnc3FnNTAzODN2cA==

https://www.instagram.com/p/C4EkIcipJHy/?igsh=MWNnc3FnNTAzODN2cA==

Um homem, de 41 anos, matou a facadas a mãe de 65 anos, de primeiro nome Rosi.

O crime aconteceu na tarde deste domingo (03), na Vila Maria do Rosário, em Colombo.

O agressor foi baleado pela polícia e encaminhado ao hospital.

De acordo com informações, uma irmã do suspeito foi visitar a mãe e se deparou com ela morta. Imediatamente a mulher foi ate o Batalhão da PM que fica próximo e chamou os policiais.

Quando a equipe chegou o indivíduo partiu com a faca pra cima dos policiais que tiveram que atirar.

O Siate foi acionado e socorreu o autor

O corpo da idosa foi encaminhado ao IML.

Tamandaré Urgente