VÍDEO: Burro morde vereador que caminhava em calçada no Paraná

Ele teve ferimentos na região do tórax e precisou tomar vacina contra raiva.

O vereador Renato de Vicente (PSD), de 38 anos, de São Manoel do Paraná, que fica a 38 quilômetros de Cianorte, no noroeste do Paraná, foi atacado por um cavalo enquantocaminhava em uma calçada.

O animal estava parado tracionado em uma carroça. Caso aconteceu na manhã de sábado (2)

no Centro da cidade. Câmera de monitoramento registrou o momento do ataque.

No vídeo, é possível ver o animal amarrado em uma árvore de frente à calçada. Em um dado momento o vereador caminha próximo ao animal, cumprimenta uma mulher e é atacado pelo cavalo. Veja o vídeo acima.

“Ele me mordeu e me puxou, e isso agravou o ferimento, pois não foi só uma mordida. Uma dor muito grande e intensa”, relatou.

Renato é puxado e consegue se desvencilhar, sai com a mão em direção ao peito. Assutada, a mulher corre com uma criança em frente à loja.

De acordo com o parlamentar, a mordida deixou feridas no tórax e ele precisou ser encaminhado para o hospital do município. Na manhã deste sábado (3), tomou vacina contra raiva e para evitar possíveis infecções.

O dono do animal foi localizado, pegou o cavalo e retornou para casa. Conforme o vereador, o animal será acompanhado por uma equipe de saúde do município para monitorar se há sinais de possíveis doenças no cavalo.