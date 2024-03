Homem fica gravemente ferido após ter a garganta cortada em Campina da Lagoa

A Polícia Militar foi acionada pelo Hospital de Campina da

Lagoa onde teria dado entrada um homem com ferimentos de arma branca (faca), o qual foi socorrido por populares.

No local, enquanto o doutor prestava os atendimentos a vítima com ferimentos gravíssimos na região da garganta e que já havia perdido bastante sangue, o senhor, que prestou socorro, passou a relatar que visualizou a vítima, bastante ensanguentada tentando pedir ajuda na rua. Ele colocou a vítima em seu carro e o levou para o hospital, após entregá-lo aos médicos começou a ligar para esposa do ferido a fim de saber o que teria ocorrido e ela relatou que seu esposo estaria em um bar no Distrito de Bela Vista, município de Campina da Lagoa, onde moram, bebendo com mais dois homens e que no final de semana anterior teriam tido um breve desentendimento.

Em posse dessas informações, após qualificar a vítima e conversar sobre o estado clinico dela com o doutor o qual relatou ser gravíssimo e, inclusive seria transferido via helicóptero para Campo Mourão dado a gravidade, a equipe deslocou até o distrito a fim de localizar os autores do fato. No local encontrou a esposa da vítima que indicou o endereço do bar e informou que um dos moradores do distrito conhecia os indivíduos.

O proprietário do estabelecimento confirmou que a vitima estava bebendo com mais dois indivíduos, porém só conhecia a vitima e que quando percebeu ele já estava ferido e os homens subiram em uma motocicleta vermelha e evadiram-se do local.

Em diligências, os policiais encontraram a motocicleta com as mesmas características e realizou a abordagem. O homem revelou que os envolvidos teriam chamado um táxi, que foi abordado posteriormente pelos polícias. No veículo estavam um dos envolvidos com

sua esposa, a esposa do outro envolvido e duas crianças. Eles estavam com malas de viagem no taxi.

O homem confessou que juntamente com o filho teriam praticado o delito e que o rapaz iria se entregar. Relatou que ele teria continuado a fuga para a residência de um sobrinho em Campina da Lagoa e que iria se apresentar a justiça após 24 horas.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia.