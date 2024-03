Mulher esfaqueia ex-marido após ser agredida em Campina da Lagoa

A Policial Militar de Campina da Lagoa foi acionada pelo Hospital Municipal, para prestar atendimento a uma pessoa ferida por arma branca (faca), no Distrito de Bela Vista do Piquiri.

No local a Equipe Médica já estava prestando atendimento ao Senhor, o qual apresentava ferimentos em seu braço, no tórax e escoriações no rosto.

Também foi identificada a Senhora, a qual relatou que está separada de seu ex-marido a aproximadamente 03 anos, pois há anos sofre violência, inclusive teria Medida Protetiva contra ele, mas, que ele insiste em ir na residência dela e que por ele não ter onde ficar sempre permite que ele fique na área externa da

residência, e que nesta ocasião o homem havia chegado no local e estaria fazendo ameaças , ingerindo bebida alcoólica e causando tumulto e que em dado momento ele começou uma discussão e a agrediu com um aro de bicicleta, causando um ferimento em seu rosto.

Após ser agredida, ela desferiu alguns golpes com uma faca de cozinha e que não viu ao certo onde teria atingido e em seguida foi até a residência de um funcionário da saúde que mora no Distrito para pedir ajuda para o homem.

Ele foi conduzido ao Hospital Municipal pela ambulância, e a Sra. foi conduzida a Delegacia local para as providências cabíveis, a faca não foi localizada, pois relatou que a jogou, mas não lembrava onde.