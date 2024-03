Rochas gigantes destroem caminhões após deslizamento em estrada no Peru

https://www.instagram.com/reel/C4GjpRVp_x-/?igsh=MWc5YXNvczhmbHVvOA==

https://www.instagram.com/reel/C4GjpRVp_x-/?igsh=MWc5YXNvczhmbHVvOA==

Rochas gigantes destruíram dois caminhões em estrada no bairro San Mateo, em Huanchor, no Peru, na tarde do último sábado (3).

A câmera interna de um dos veículos mostra como o episódio aconteceu. Nas imagens, é possível ver os veículos trafegando pela rodovia.

Na sequência, uma pedra se solta e desce o morro, atingindo o caminhão em movimento. Segundos depois, outras rochas atingem o veículo no qual estava a câmera.

Autoridades peruanas investigam as causas do acidente. A principal suspeita é de que as recentes chuvas na região contribuíram para a desestabilização do terreno.

Segundo o site La Republica, a liberação da via durou cerca de quatro horas. Os dois motoristas sobreviveram ao acidente, de acordo com a CNN Chile.