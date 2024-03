11º BPM presta homenagem a memória do Cb. Daniel Lelis de Oliveira que tombou morto em combate a 12 anos em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C4ZeXEzOvlr/?igsh=MW45dXE3aWFlNXAzdQ==

Nesta segunda-feira, 11 de março completou 12 anos daquela triste e inesquecível manhã que jamais será esquecida.

Morto durante combate com bandidos, há 12 anos, o Cabo Daniel Lelis de Oliveira, recebeu homenagem póstuma em sua memória nesta manhã de segunda-feira, na sede da 2ª Cia, em Ubiratã, por Policiais Militares do 11° BPM, com a presença da esposa e do filho de Daniel.

Daniel tombou em combate na manhã de 11 de março de 2012, um domingo que jamais será esquecido por seus familiares, amigos e comunidade ubiratanense.

Nesta ocasião, a Polícia Militar enaltece a memória deste militar estadual que os honrou com seu trabalho, seu comprometimento e dedicação à sociedade, embora sua vida tenha sido interrompida de maneira covarde, abrupta e precoce, aos 26 anos de idade e 5 de profissão.

Para sempre será lembrado o nobre companheiro por todos os seus irmãos de farda da 2ª Cia do 11º BPM.

