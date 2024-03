Cadáver de jovem é encontrado parcialmente queimado em Goioerê

A equipe da Polícia Civil de Goioerê , com o apoio do Corpo de bombeiros, localizou por volta das 12 horas desta segunda-feira (11), o corpo de um jovem que foi desovado no Parque do Povo, em Goioerê.

O Corpo foi encontrado perto da pista de bicicross e estava parcialmente queimado.

Investigadores da Polícia Civil identificaram o corpo como sendo Gilmar Costa, de 33 anos, morador da cidade de Janiópolis. Ele estaria morando em Goioerê havia cerca de três ou quatro semanas e seria usuário de drogas.

O homicídio teria ocorrido em uma residência no Bairro Santa Casa, em Goioerê, na tarde de sábado e desde o crime a Polícia Militar buscava por este cadáver. .

A equipe da Polícia Civil trabalha para conseguir identificar os autores do crime e também a sua motivação.

As informações são do Goionews.

