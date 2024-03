Paranaense completou 122 anos

https://www.instagram.com/reel/C4marNiOTKf/?igsh=eHhqZ2dlajNvMmtl

https://www.instagram.com/reel/C4marNiOTKf/?igsh=eHhqZ2dlajNvMmtl

O Paranaense Sebastião Batista dos Santos completou na última sexta-feira (15), 122 anos de idade. Ele é morador de Coronel Vivida, no Sudoeste do estado, um dos homens mais velhos do mundo.

Mesmo com a idade avançada, Sebastião está bem, apesar de algumas dificuldades na fala e em atividades cotidianas.

Seu Sebastião nasceu em 15 de março de 1902, na cidade de Mangueirinha, há cerca de 46 quilômetros de onde mora. Ele é viúvo e tem nove filhos.

Parabéns e muita saúde.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.