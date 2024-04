Denúncia leva a apreensão de cigarros contrabandeados em Kombi na Penha

https://www.instagram.com/reel/C5YZ7your7f/?igsh=aHo4dGFmYzk2aWtz

https://www.instagram.com/reel/C5YZ7your7f/?igsh=aHo4dGFmYzk2aWtz

Na madrugada desta sexta-feira (05), por volta das 02h40, uma denúncia através do 190 levou uma equipe da Polícia Militar a abordar um veículo Kombi em uma obra no Distrito de Nossa Senhora da Penha, em Corbélia.

O que parecia ser uma abordagem de rotina revelou-se uma operação de sucesso contra o contrabando.

Durante a revista do veículo, os policiais constataram que a Kombi estava carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. No total, foram apreendidas 65 caixas de cigarros.

As mercadorias ilegais foram prontamente encaminhadas para a Receita Federal em Cascavel, onde serão processadas conforme a legislação vigente.

Não muito tempo antes dessa operação, uma equipe da Patrulha Rural havia abordado um ônibus que fazia o itinerário de Foz do Iguaçu a Londrina.

Durante a inspeção do compartimento de cargas, foram encontradas duas caixas de cigarros. Uma revista interna mais detalhada revelou ainda mais uma caixa escondida entre as bagagens.

Os responsáveis pela carga foram identificados, porém, foram liberados no local.

Essas ações destacam o comprometimento das forças de segurança na luta contra o contrabando e a importância das denúncias da população para coibir práticas ilegais.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.