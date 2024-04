Motorista morre e outro fica ferido em acidente envolvendo dois caminhões na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C5ns7c3ulra/?igsh=dXFhZXN6MDl6bWto

Um motorista perdeu a vida na manhã desta quinta-feira (11), após uma colisão envolvendo dois caminhões na BR 369, próximo ao trevo de Mamborê.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ubiratã, que atendeu a ocorrência, informou que o caminhão-baú seguia sentido a Campo Mourão, quando o motorista acabou invadindo a contramão, batendo de frente com a carreta que vinha em sentido contrário. A vítima foi identificada como Gustavo Santos Santana.

Com o impacto, o veículo que provocou a batida foi parar fora da pista e seu condutor morreu no local. A vítima era do Rio de Janeiro e não estaria usando o cinto de segurança. Ele chegou a ter a perna esquerda amputada pela violência do impacto.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Além da PRF, equipes da Polícia Civil e Cientifica também foram acionadas para os procedimentos que vão apurar as circunstâncias do acidente e a liberação do corpo ao IML de Campo Mourão

