Acidente entre carro e moto deixa um ferido em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DJ5Nw7cO6kj/?igsh=anQ3eTk0cm5mMHkw

https://www.instagram.com/reel/DJ5Nw7cO6kj/?igsh=anQ3eTk0cm5mMHkw

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais)

Na tarde desta terça-feira (20), as equipes do SAMU e da Defesa Civil de Ubiratã foram acionadas para atender a um acidente envolvendo um carro e uma moto no cruzamento das Ruas Paraná com a Floriano Peixoto.

A motocicleta ficou presa sob o rodado do veículo, necessitando o uso de um macaco elétrico para levantar o automóvel e liberar a motocicleta.

O condutor da moto apresentava dores no membro inferior e foi prontamente socorrido pela equipe do SAMU. Após o resgate, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Ubiratã para avaliação médica.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.