Câmeras registram momento de grave acidente com morte na BR-369

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento de um grave acidente com morte ocorrido na madrugada desta segunda-feira (12) na BR-369, entre Cascavel e Corbélia.

Nas imagens, é possível ver um caminhão trafegando normalmente pela rodovia, quando uma caminhonete Chevrolet S10, que seguia no sentido contrário, invade a pista contrária e colide frontalmente com o caminhão.

O condutor da caminhonete, identificado como Marcos Roberto Pagini, de 49 anos, morreu no local. Ele ficou preso às ferragens, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros, que utilizou o desencarcerador para a retirada do corpo. A operação levou mais de uma hora.

Segundo informações, o caminhão transportava um tanque que já havia se envolvido em um acidente com tombamento no estado de Goiás e estava sendo levado para Santa Catarina. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o trecho e realizou os procedimentos de praxe. A Polícia Científica esteve no local e encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML).

