Mulher de 62 anos é socorrida após colisão frontal na BR 369

Uma colisão frontal entre um VW Gol e uma Fiat Strada mobilizou socorristas do Siate na noite desta quinta-feira (8), na BR-369, em Cascavel.

Uma mulher de 62 anos, que estava no Gol, sofreu um ferimento leve no rosto e foi levada à UPA Veneza.

Segundo informações, a Fiat Strada seguia sentido Cascavel–Corbélia quando ocorreu o acidente.

A PRF esteve no local e realizou o teste do bafômetro nos motoristas, com resultado negativo para álcool.

