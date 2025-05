Tragédia em Família: Jovem Morre Após Picada de Abelha

O que era para ser o início de um sonho transformou-se em uma tragédia inesperada no interior do Paraná. Tatiane Alves, de apenas 26 anos, faleceu nesta segunda-feira (6) em Tuneiras do Oeste após sofrer um choque anafilático provocado pela picada de uma única abelha.

Ela e o marido, Carlos Alves, estavam nos preparativos finais para inaugurar oficialmente o “Apiário Alves”, agroindústria familiar voltada à produção de mel.

Segundo informações da família, o casal havia terminado de construir o barracão da empresa e se preparava para receber, no dia 8 de maio, a certificação do SUSAF – Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar, que permitiria a comercialização do mel em todo o estado.

Durante os ajustes finais na propriedade, Tatiane foi picada por uma abelha e, em minutos, entrou em choque anafilático.

Ela foi levada às pressas para o hospital, onde a equipe médica lutou por cerca de 40 minutos para reanimá-la, mas infelizmente a jovem não resistiu.

Nas redes sociais, o professor Edir Oliveira, cunhado de Tatiane, prestou uma homenagem emocionante e desabafou sobre a dor da perda. “Meu irmão caçula Carlos e sua esposa Tatiane, dois jovens cheios de sonhos e planos (…). Por ironia do destino, a Tatiane recebeu uma picada de uma única abelha e teve um choque anafilático que ceifou sua vida”, escreveu.

A comunidade está consternada com a tragédia. Tatiane era descrita como uma jovem dedicada, sonhadora e cheia de energia. Ela e o marido viam no apiário uma forma de crescimento e contribuição para a agricultura familiar da região.

