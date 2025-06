Acidente envolvendo quatro veículos deixa mulher ferida na BR-369

https://www.instagram.com/reel/DLaKikKuCH3/?igsh=MWRueThiZ2RvODNmaA==

Na manhã desta sexta-feira (27), um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma mulher ferida na BR-369, próximo a Cascavel.

A colisão envolveu um Chevrolet Onix, um Chevrolet Celta, um Chevrolet Classic e um caminhão. Segundo informações, o acidente aconteceu após uma tentativa de ultrapassagem mal-sucedida, conforme explica o agente da PRF, Ricardo Salgueiro.

A motorista do Celta sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela equipe do Samu, sendo encaminhada ao hospital de Corbélia.

O condutor do Onix realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,15 mg/L de álcool no organismo — abaixo do limite para infração penal, mas ainda assim passível de multa e medidas administrativas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e o tráfego na rodovia ficou lento, chegando a ser interrompido temporariamente para o atendimento da vítima e retirada dos veículos.

