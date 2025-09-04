(Foto: Lourival Ribeiro/SBT)
Fenômeno fora das quatro linhas, Carlos Henrique Raposo, o Carlos Kaiser, é o entrevistado de Danilo Gentili no The Noite desta quarta-feira, 3 de setembro.
Conhecido como o “maior 171 do futebol brasileiro”, Kaiser fez carreira nos bastidores dos grandes clubes, sempre escapando de entrar em campo com suas artimanhas e conquistando uma vida de luxo, festas e amizades com estrelas do esporte.
Durante a conversa, ele relembra sua origem curiosa, de bebê roubado até a descoberta da família biológica, e conta como ganhou o apelido inspirado em Franz Beckenbauer. Sem nunca ter feito um teste oficial, foi descoberto jogando na rua, mas rapidamente aprendeu a sobreviver no futebol fingindo contusões, arrumando brigas para não jogar e até usando atestados falsos de dentistas.
Kaiser também abre o jogo sobre seus tempos em clubes como América-RJ e Bangu, quando enganou dirigentes influentes, incluindo o famoso Castor de Andrade. Suas histórias atravessam fronteiras: no México, namorou a filha do prefeito; nos Estados Unidos e na França, usou de esperteza para não entrar em campo; e na Argentina, foi campeão da Libertadores e do Mundial sem dar um chute.
O ex-jogador ainda recorda momentos com craques como Renato Gaúcho, Bebeto e Ricardo Rocha, além de encontros com Maradona em festas lendárias. Resenhas de bastidores, relações com dirigentes poderosos e até VHS com um gol de outro atleta fazem parte de um currículo que virou documentário internacional e pode se transformar em filme.
Atualmente, Carlos Kaiser trabalha como personal trainer e treinador de fisiculturismo, e é noivo da campeã Rosana Meneses, eleita a “Cinquentona Mais Sexy do Brasil”.
O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT. Hoje, a partir de 00h45.