O Manchester City voltou a recusar uma proposta do Tottenham por Savinho. Depois rejeitar 45 milhões de libras (cerca de R$ 329 milhões), os Citzens não ficaram satisfeitos com a segunda investida na casa dos 60 milhões de libras (algo em torno de R$ 440 milhões), segundo apurou a ESPN.
O clube de Pep Guardiola não definiu concretamente um valor mínimo para vender o atacante brasileiro, mas, nos bastidores, pessoas próximas ao processo acreditam que a partir de 70 milhões de libras (R$ 513 milhões) a negociação tem chance de evoluir.
Coincidentemente, Manchester City e Tottenham vão duelar nesta sexta-feira (23), no Etihad Stadium, em Manchester, pela segunda rodada da Premier League. Sendo assim, um eventual avanço nas conversas vai acontecer somente depois da partida.
De olho na Copa do Mundo de 2026, o jovem brasileiro de 21 anos pretende ter mais minutos na nova temporada.
Confia então que vai ser mais bem aproveitado nos Spurs, que, vale lembrar, estão na edição de 2025/26 da Champions League.
Revelado pelo Atlético-MG, Savinho está no futebol europeu desde 2022, tendo passado inicialmente por PSV, dos Países Baixos, e Girona, da Espanha.
Chegou na temporada passada ao Manchester City, onde fez 48 jogos oficiais e anotou três gols e 11 assistências. Tem contrato válido até junho de 2029.