Artilheiro do Brasileirão, recorde de gols na temporada e um dos protagonistas na campanha do Flamengo na CONMEBOL Libertadores. São com essas credenciais que Arrascaeta entrará em campo nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30, para enfrentar o Racing pela partida de ida da semifinal do torneio continental.
Se sob o olhar do torcedor a categoria do capitão rubro-negro já encanta, nos bastidores é seu perfil que ganha cada vez mais a atenção e a reverência de de quem caminha ao seu lado. Ao menos, é o que conta Léo Ortiz.
Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o zagueiro rubro-negro fez questão de exaltar a contribuição do camisa 10 no vestiário. Mais do que isso, sua evolução como ‘líder silencioso’ da equipe em 2025.
“Ele é muito mágico, fora da curva não só dentro do campo, mas fora também, muito gente boa. Não reclama de nada, apesar do tamanho que ele tem. É um cara que nos motiva também por tudo que ele já ganhou dentro do clube. É muito bom estar próximo dele, não é um cara que fala muito, mas sempre que tem uma conversa ele agrega muito”, revelou.
Titular em 45 dos 51 jogos que disputou pelo Flamengo na temporada, Arrascaeta vive seu ano mais artilheiro sob as cores rubro-negras. Até então, são 20 gols marcados, superando até mesmo os 18 anotados em 2019, quando faturou o título brasileiro e ajudou a dar fim ao tabu de 38 anos sem levar a Libertadores.
Com 15 assistências, o uruguaio chegou a 35 participações em gols na última partida, quando abriu o caminho para a vitória sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão. Números que não surgem por acaso, como defende Ortiz.
“Acho que o momento de 2019 já foi um grande ano, mas neste ano ele está tendo um protagonismo maior ainda e isso só é bom para o Flamengo que vai precisar nesses momentos de decisão”, analisou o zagueiro.
Titular absoluto com Filipe Luís, Ortiz deve ser desfalque no confronto desta quarta-feira (22) contra o Racing após um choque com Vitor Roque no último domingo (19). Apesar de os exames não detectarem fraturas ou danos mais graves, o defensor já iniciou os tratamentos para se recuperar de uma lesão no ligamento do tornozelo direito.