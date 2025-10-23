A escola de confeitaria Le Cordon Bleu teve seu nome envolvido em uma polêmica gerada no sétimo episódio do “MasterChef Confeitaria”, exibido na noite de terça-feira (21).
As acusações dos internautas é que o vínculo da escola com a participante Marina Queiroz, que supostamente foi diretora da escola, teria sido mantida no programa por favoritismo dos jurados.
Os fãs do reality questionaram a produção após a última eliminação, em que a escolhida para a permanência foi Marina Queiroz, mesmo após uma discussão com a chefe Helena Rizzo sobre a qualidade dos pratos. O eliminado do episódio foi Johnlee Francis Justino.
Com isso, começaram a especular que Marina teria algum tipo de preferência no programa por já ter sido vinculada à escola francesa, e eles escolheram se posicionar contra essa prática.
Em nota, o Le Cordon Bleu esclarece sobre a participação da ex-colaboradora no programa. “A participante não integra o quadro de colaboradores do Le Cordon Bleu desde 2023. À época, sua atuação esteve vinculada às áreas acadêmica e de serviços estudantis, não exercendo funções docentes na instituição. Ressaltamos que o Le Cordon Bleu não possui qualquer participação ou responsabilidade sobre o processo seletivo, a produção ou a condução do programa MasterChef Confeitaria”, colocou a escola.
Conclui dizendo: “O uso de uniformes, insígnias ou referências visuais à marca Le Cordon Bleu em contextos alheios às atividades oficiais não reflete vínculo profissional atual com a instituição.”
O público segue insatisfeito com a nota, e a eliminação do episódio, dizendo que a polêmica ofuscou o foco da competição e levantou dúvidas sobre a credibilidade do reality.
Confira o post de esclarecimento: