dónde ver gratis y en vivo

Encuentra el canal encargado de transmitir este partido que le pondrá cierre a la primera fecha del campeonato colombiano desde el estadio General Santander.

Recuerda que toda la información la puedes encontrar en nuestra web y en nuestra app. El calendario más detallado y los horarios alrededor de todo el mundo.

¿Dónde ver el partido de Cúcuta vs Once Caldas en vivo?

El duelo cuenta con una única señal. Te presentamos el canal:

País Señal Colombia Win+ Fútbol

Si estás por fuera de estos países, puede revisar la programación de tu proveedor local de televisión para encontrar alternativas que te permitan ver el partido.

Horarios del Cúcuta vs Once Caldas

Argentina, Uruguay, Paraguay: 18:00

Chile, Bolivia, Venezuela: 17:00

Perú, Colombia, Ecuador: 16:00

México: 15:00

Detalles del partido

Partido: Cúcuta vs Once Caldas

Fecha: Lunes, 19 de enero de 2026

Lugar: Estadio General Santander, Cúcuta

Capacidad del estadio: 42.901 espectadores

Descubre en la web las alineaciones y estadísticas del partido Cúcuta vs Once Caldas.