¡Tenemos duelo en Infierno! Este sábado 16 de agosto continúan las acciones de la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y para cerrar la cartelera sabatina tendremos un duelazo en el Nemesio Diez, donde Toluca se medirá ante Pumas.
Efraín Juárez y los Auriazules visitan el mismísimo infierno en busca de cosechar una importante victoria, pero tendrán que hacerlo ante unos Diablos con ambición de tomar el liderato; conoce lo horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.
¿Cómo llegan Toluca y Pumas?
Antonio Mohamed y la escuadra escarlata vienen de cosechar su tercera victoria del Apertura 2025 luego de visitar la frontera e imponerse 0-2 ante Bravos de Juárez, y así, estacionarse en el 3° peldaño con 9 puntos, tres menos que Pachuca (líder).
Por otro lado, Juárez y los Universitarios tuvieron una tarde lluviosa de pesadilla, luego de que Memo Martínez dejara ir la victoria ante Necaxa, por lo que terminó igualado 1-1. Actualmente se ubican en el 13° puesto con 4 puntos.
Posibles alineaciones Toluca vs. Pumas
Toluca FC:
García; López, Luan, Pereira, Gallardo; Ruiz, Romero; Angulo, Vega, Helinho, Paulinho.
Pumas UNAM:
Navas; Bennevendo, Duarte, Silva, Monroy; Caicedo, Carrasquilla, Vite; López, Ruvalcaba, Martínez.
¿A qué hora juega Toluca vs. Pumas HOY?
- Fecha: sábado 16 de agosto 2025
- Horario: 21:05 horas (centro de México)
- Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México
¿Dónde ver Toluca vs. Pumas EN VIVO?
- Transmisión: Canal 5, TUDN, FOX
- Streaming: VIX Premium, Tubi, Calientr TV
- Minuto a minuto: mediotiempo
Pronósticos
#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Toluca vs. Pumas van así hasta el momento.
- Toluca FC: -155
- Empate: +300
- Pumas UNAM: +350
Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.