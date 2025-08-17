Neste sábado (16), no United Center, em Chicago (EUA), o cinturão dos médios pode ter um novo dono no UFC 319. Na luta principal, o atual campeão, Dricus du Plessis, defenderá o título pela terceira vez, e contra o invicto Khamzat Chimaev.
O sul-africano terá o seu desafio mais complicado desde que conquistou o cinturão, em janeiro de 2024, e também defende uma sequência de nove vitórias na divisão.
Já o russo, que defende os Emirados Árabes no MMA, tem um cartel irreparável com 14 vitórias – oito delas pelo UFC, onde estreou em 2020, no mesmo ano que Du Plessis.
O card principal do UFC 319 ainda terá o brasileiro Carlos Prates, da Fighting Nerds, diante de Geoff Neal, também pelos médios.
Onde assistir ao UFC 319?
O UFC 319 terá início às 19h (de Brasília) e transmissão ao vivo do UFC Fight Pass (streaming).
As seis primeiras lutas do card preliminar terão transmissão gratuita, ao vivo e com imagens, no Youtube do canal oficial do UFC.
Card completo do UFC 319:
Card principal – início às 23h (de Brasília)
-
Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev – cinturão peso médio
-
Lerone Murphy x Aaron Pico – peso pena
-
Geoff Neal x Carlos Prates – peso médio
-
Jared Cannonier x Michael Venom Page – peso médio
-
Tim Elliott x Kai Asakura – peso mosca
Card preliminar – início às 19h (de Brasília)
-
Baisangur Susurkaev x Eric Nolan – peso médio
-
Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk – peso médio
-
Jéssica Andrade x Loopy Godinez – peso palha feminino
-
Chase Hooper x Alexander Hernandez – peso leve
-
Edson Barboza x Drakkar Klose – peso leve
-
Bryan Battle x Nursulton Ruziboev – peso médio
-
Alibi Idiris x Joseph Morales – peso mosca (disputa pelo título do TUF)
-
Karine Silva x Dione Barbosa – peso mosca feminino