Neste sábado (16), no United Center, em Chicago (EUA), o cinturão dos médios pode ter um novo dono no UFC 319. Na luta principal, o atual campeão, Dricus du Plessis, defenderá o título pela terceira vez, e contra o invicto Khamzat Chimaev.

O sul-africano terá o seu desafio mais complicado desde que conquistou o cinturão, em janeiro de 2024, e também defende uma sequência de nove vitórias na divisão.

Já o russo, que defende os Emirados Árabes no MMA, tem um cartel irreparável com 14 vitórias – oito delas pelo UFC, onde estreou em 2020, no mesmo ano que Du Plessis.

O card principal do UFC 319 ainda terá o brasileiro Carlos Prates, da Fighting Nerds, diante de Geoff Neal, também pelos médios.

Onde assistir ao UFC 319?

O UFC 319 terá início às 19h (de Brasília) e transmissão ao vivo do UFC Fight Pass (streaming).

As seis primeiras lutas do card preliminar terão transmissão gratuita, ao vivo e com imagens, no Youtube do canal oficial do UFC.

Card completo do UFC 319:

Card principal – início às 23h (de Brasília)

  • Dricus Du Plessis x Khamzat Chimaev – cinturão peso médio

  • Lerone Murphy x Aaron Pico – peso pena

  • Geoff Neal x Carlos Prates – peso médio

  • Jared Cannonier x Michael Venom Page – peso médio

  • Tim Elliott x Kai Asakura – peso mosca

Card preliminar – início às 19h (de Brasília)

  • Baisangur Susurkaev x Eric Nolan – peso médio

  • Gerald Meerschaert x Michal Oleksiejczuk – peso médio

  • Jéssica Andrade x Loopy Godinez – peso palha feminino

  • Chase Hooper x Alexander Hernandez – peso leve

  • Edson Barboza x Drakkar Klose – peso leve

  • Bryan Battle x Nursulton Ruziboev – peso médio

  • Alibi Idiris x Joseph Morales – peso mosca (disputa pelo título do TUF)

  • Karine Silva x Dione Barbosa – peso mosca feminino

