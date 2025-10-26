Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26) no primeiro El Clásico da temporada 2025-26 de LaLiga. O Confronto acontece às 12h15 (de Brasília) no Santiago Bernabéu.
Na tabela de classificação do Espanhol, os merengues lideram com 24 pontos, tendo apenas uma derrota e oito vitórias. Os blaugranas vêm logo atrás com 22 pontos, fruto de sete vitórias, um empate e uma derrota.
Além dos três pontos cruciais na luta pelo título, há muita coisa em disputa na capital espanhola para os torcedores de ambas as equipes.
Equilíbrio no clássico
Este será o jogo oficial de número 261 entre Real Madrid e Barcelona da história. O clássico é considerado um dos mais equilibrados do mundo, com 105 vitórias dos madridista e 103 vitórias do time catalão.
Pela LaLiga, o duelo segue equilibrado. São 79 vitórias do Real, enquanto o Barça levou a melhor sobre o rival em 76 oportunidades. As duas equipes estiveram presentes em todas as edições.
A disputa acirrada também segue no número de gols. Enquanto o Real Madrid, que já teve Cristiano Ronaldo, anotou 439 vezes, o Barcelona, de nomes históricos como Messi e Ronaldinho, balançou as redes do adversário em 432 oportunidades
Recordes de Real Madrid x Barcelona
A maior vitória do duelo aconteceu em 1943 pela Copa do Rei. Na ocasião, o Real Madrid aplicou 11 a 1 no Barcelona. Para muitos, a goleada foi o start para o início da maior rivalidade do futebol ibérico.
Com astros do futebol mundial em campo, como Vini Jr., Mbappé, Raphinha e Lamine Yamal, Real Madrid x Barcelona deste domingo é promessa de mais um duelo quente na história do El Clásico.