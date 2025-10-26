Neste domingo, 26 de outubro, Everton e Tottenham se enfrentam às 13h30 (horário de Brasília). Os dois times duelam pela nona rodada da Premier League, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na Inglaterra. Saiba nesse artigo da Trivela onde assistir e as principais informações do duelo.
Everton x Tottenham: onde assistir ao vivo?
O duelo inglês terá transmissão na TV fechada pela ESPN e para os assinantes do serviço de streaming do Disney+.
- TV: ESPN
- Streaming e Internet: Disney+
O que você precisa saber sobre Everton x Tottenham
- Jogo: Everton x Tottenham
- Competição: nona rodada da Premier League
- Horário de Brasília: 13h30
- Estádio: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na Inglaterra
Prováveis escalações de Everton x Tottenham
Possível escalação do Everton
O Everton ocupa atualmente a 11ª posição na Premier League, com 11 pontos conquistados em oito partidas, fruto de três vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe marcou nove gols e sofreu outros nove, mostrando equilíbrio, mas também a necessidade de melhorar o desempenho defensivo e ofensivo para brigar por posições mais altas na tabela.
Os Azuis vêm de uma derrota fora de casa para o Manchester City por 2 a 0 e agora, atuando diante de sua torcida, têm a oportunidade de reencontrar o caminho das vitórias e tentar subir na classificação. O técnico David Moyes conta com apenas dois jogadores ausentes, o que deve facilitar a montagem da escalação e permitir que o time entre em campo de forma competitiva, buscando impor seu ritmo de jogo e aproveitar o fator casa para conquistar os três pontos.
Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitali Mykolenko; James Garner e Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish; Beto. Técnico: David Moyes.
Desfalques da equipe
- Nathan Patterson – Em recuperação após pancada
- Jarrad Branthwaite – Lesão no tendão
Possível escalação do Tottenham
Após quatro partidas de invencibilidade, o Tottenham acabou derrotado na última rodada, em casa, pelo Aston Villa por 2 a 0. O resultado deixou os Spurs na sexta colocação, com 14 pontos, somando quatro vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui na Premier League. Apesar do bom início, a equipe sabe que precisa retomar o ritmo para não se distanciar do pelotão de cima.
Diferentemente do Everton, o Tottenham sofre com inúmeros desfalques. Ao todo, nove jogadores estão fora, o que obriga o treinador Thomas Frank a buscar alternativas e ajustar o time dentro do que tem disponível.
Guglielmo Vicário; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Vem e Djed Spence; Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall e Xavi Simons; Mathys Tel. Técnico: Thomas Frank.
Desfalques da equipe
- Cristiano Romero – Lesão muscular
- Destiny Udogie – Desconforto físico
- Dominic Solanke – Lesão no tornozelo
- Ben Davies – Lesão muscular
- Dejan Kulusevski – Lesão no joelho
- James Maddison – Lesão no ligamento do joelho
- Kota Takai – Lesão no pé
- Radu Dragusin – Lesão no ligamento cruzado do joelho
- Yves Bissouma – Em recuperação após pancada
Palpites para Everton x Tottenham
