Ouça este artigo

https://www.ubirataonline.com.br/wp-content/uploads/2025/06/frango-grelhado-com-arroz-sabor-suave-e-textura-perfeita-preparacao-simples-em-uma-panela-so.mp3



Frango Grelhado com Arroz é um prato delicioso e muito fácil de fazer. Ele tem suas raízes na cozinha brasileira, onde a simplicidade e o sabor se encontram. O frango grelhado é suculento e macio, trazendo um sabor suave que combina perfeitamente com o arroz. É uma refeição que traz conforto, cheia de aromas que despertam o apetite. O melhor de tudo é que você pode preparar tudo em uma única panela, tornando a limpeza muito mais simples.

Para fazer esse prato especial, começamos com pedaços de frango, que são temperados com especiarias como alho e limão, trazendo intensidade ao prato. O arroz, por sua vez, absorve todos os sucos e sabores do frango, tornando-se ainda mais gostoso. Acrescentamos legumes frescos, como cenouras e ervilhas, que adicionam cor e nutrientes, criando uma mistura harmoniosa. O uso de caldo de galinha dá um toque extra de sabor, enquanto a finalização com cheiro-verde traz frescor. Tudo isso se junta para fazer uma refeição irresistível, perfeita para qualquer ocasião.

Ingredientes

500g de peito de frango

2 dentes de alho

1 limão

2 xícaras de arroz

3 xícaras de caldo de galinha

1 cenoura média

1 xícara de ervilhas

Cheiro-verde a gosto

Sal e pimenta a gosto

Azeite ou óleo para cozinhar

Instruções

Tempere os pedaços de frango com alho picado, suco de limão, sal e pimenta. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos.

Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite ou óleo em fogo médio.

Adicione os pedaços de frango e doure-os de todos os lados.

Retire o frango da panela e reserve.

Na mesma panela, adicione o arroz e refogue por alguns minutos.

Acrescente o caldo de galinha, cenoura em cubos e ervilhas. Mexa bem.

Coloque os pedaços de frango de volta na panela, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, ou até que o arroz fique macio.

Finalize com cheiro-verde picado antes de servir.

Os ingredientes deste prato têm muitos benefícios saudáveis. O frango é uma boa fonte de proteína, que ajuda na construção dos músculos, como mencionado em exercícios para fortalecer os músculos. O arroz fornece energia e é fácil de digerir. As cenouras e ervilhas são ricas em vitaminas e minerais, que ajudam a manter o corpo saudável. O alho e o limão têm propriedades que fortalecem o sistema imunológico, como discutido em benefícios para o sistema imunológico.

Esta receita serve aproximadamente 4 porções. É perfeita para almoços em família, jantares informais ou até mesmo um encontro com amigos!

Conclusão

Se você gostou da receita de Frango Grelhado com Arroz, siga-nos para mais delícias como esta! Estamos sempre trazendo novas receitas que tornam sua cozinha ainda mais especial.

E por que não experimentar outros pratos que combinam bem com essa receita? Temos algumas sugestões que vão te encantar: salada de folhas verdes, purê de batata, legumes grelhados, farofa e molho de mostarda. Esses acompanhamentos são ótimos para completar sua refeição e podem ser explorados em dicas de turismo gastronômico que valorizam a culinária brasileira!