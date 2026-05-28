Homem é preso após tentar arrancar as unhas da companheira e atacá-la com panela em Cascavel

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (28), no Bairro Brasília, em Cascavel.

Uma mulher de 36 anos denunciou o companheiro, de 37, após uma sequência de agressões dentro da residência do casal. O caso foi registrado na Rua das Américas.

Relacionamento marcado por controle e violência

Segundo informações repassadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o casal estava junto há aproximadamente um ano e trabalhava no mesmo local.

Conforme o relato da vítima, o homem apresentava comportamento extremamente controlador e agressivo ao longo da relação.

Durante a discussão, o suspeito teria se irritado após a mulher pintar as unhas. A vítima relatou aos policiais que ele tentou arrancar suas unhas à força.

Panela lançada e celular destruído

Ainda conforme as informações obtidas no local, o homem também teria arremessado uma panela com comida contra a companheira durante as agressões. Além disso, o celular da vítima foi quebrado.

A mulher contou que aproveitou o momento em que foi tomar banho para fugir da residência sem que o companheiro percebesse.

Pedido de socorro ao vizinho

Após conseguir escapar da casa, a vítima procurou ajuda em uma residência vizinha. O morador acionou imediatamente a Polícia Militar, que se deslocou até o endereço e realizou o encaminhamento do suspeito.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde o caso passou a ser investigado pelas autoridades competentes.