O volante Jadsom celebrou, nesta quinta-feira (23), o primeiro título de sua carreira profissional. Atuando durante os 90 minutos da decisão e com atuação segura no meio-campo, o jogador foi um dos destaques da final do Challenge Shield, competição válida pela Supercopa Emirados Árabes–Catar, vencida pelo Al-Wahda por 1×0, contra o Al-Duhail.
Contratado pelo clube no início da temporada de 2025, Jadsom rapidamente se tornou uma das principais referências do elenco. Titular absoluto desde sua chegada, o brasileiro já soma 35 partidas com a camisa do Al-Wahda, com um gol e uma assistência no período, além de grande desempenho que o colocou entre os destaques da posição na UAE Pro League.
“Esse título representa muito para mim. É resultado de muito trabalho, dedicação e foco no dia a dia. Fico extremamente feliz por conquistar meu primeiro troféu como profissional, mas tenho certeza de que é só o começo. Quero seguir evoluindo, ajudando o Al-Wahda e brigando por ainda mais títulos com essa camisa.” – disse Jadsom.
Revelado pelo Sport, o volante também tem passagens importantes por Cruzeiro e Bragantino no futebol brasileiro. A conquista do Challenge Shield reforça o bom momento do jogador no Oriente Médio e consolida sua importância no projeto esportivo do Al-Wahda, que vive grande momento na atual temporada.
