Próxima apresentaçao State of Play da Sony será em fevereiro, diz insider

Evento pode ser focado em alguns dos jogos da Sony que serão lançados neste ano




Foto: Reprodução / Sony

Parece que os fãs da Sony não terão de aguardar muito tempo até a próxima apresentação State of Play, que está supostamente prevista para ocorrer em fevereiro.

A afirmação foi feita pelo renomado insider NateTheHate, enquanto reiterava sua alegação de que um port melhorado de Red Dead Redemption 2 será eventualmente lançado para PS2, Switch 2 e Xbox Series.

“Sim, haverá”, respondeu ele sobre a realização de um State of Play em fevereiro.

Vale lembrar que a Sony tem este ano os jogos Marathon, Saros, MLB The Show 26, Marvel Tokon: Fighting Souls e Marvel’s Wolverine, então caso o próximo SoP ocorra no mês que vem, ele pode vir a ser focado em um ou mais destes jogos.

