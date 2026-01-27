Próxima apresentaçao State of Play da Sony será em fevereiro, diz insider

Evento pode ser focado em alguns dos jogos da Sony que serão lançados neste ano
Parece que os fãs da Sony não terão de aguardar muito tempo até a próxima apresentação State of Play, que está supostamente prevista para ocorrer em fevereiro.
A afirmação foi feita pelo renomado insider NateTheHate, enquanto reiterava sua alegação de que um port melhorado de Red Dead Redemption 2 será eventualmente lançado para PS2, Switch 2 e Xbox Series.
“Sim, haverá”, respondeu ele sobre a realização de um State of Play em fevereiro.
Vale lembrar que a Sony tem este ano os jogos Marathon, Saros, MLB The Show 26, Marvel Tokon: Fighting Souls e Marvel’s Wolverine, então caso o próximo SoP ocorra no mês que vem, ele pode vir a ser focado em um ou mais destes jogos.