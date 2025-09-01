Jamie Vardy está perto de completar uma transferência para o Cremonese, que está empatado em pontos com o líder da Serie A, Napoli, confirmou uma fonte do clube recém-promovido.
A fonte disse à AFP que o ex-campeão da Premier League chegará a Milão na noite de domingo para finalizar um contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano caso o Cremonese permaneça na elite do futebol italiano.
Início promissor do Cremonese
O Cremonese soma seis pontos perfeitos em suas duas primeiras partidas da nova temporada da Serie A, após vencer o Sassuolo por 3 a 2 na sexta-feira e derrotar o Milan em pleno San Siro no último fim de semana.
Fim da era no Leicester
Vardy deixou o Leicester City após 13 anos no fim da última temporada, encerrando uma relação que criou uma das histórias mais românticas do futebol recente.
O atacante de 38 anos assinou com o Leicester vindo do modesto Fleetwood Town, quando estava na metade da casa dos 20 anos, após conciliar o futebol com o trabalho em uma fábrica.
Ascensão meteórica e título histórico
Ele rapidamente causou impacto na Championship, a segunda divisão inglesa, ajudando o Leicester a conquistar o título em 2014 antes de se tornar o herói goleador na surpreendente conquista da Premier League em 2016.
Naquela temporada, ele quebrou um recorde anteriormente estabelecido pelo ídolo do Manchester United Ruud van Nistelrooy, ao marcar em 11 partidas consecutivas da Premier League. Vardy também conquistou a Chuteira de Ouro de artilheiro da competição na temporada 2019-20.
Números e conquistas
Vardy tem uma carreira marcada por bons números:
-
200 gols em 500 jogos pelo Leicester
-
26 convocações pela seleção inglesa, com sete gols.