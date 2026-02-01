Quién es el nuevo compañero de Dibu Martínez en Aston Villa: el refuerzo que pasó por tres clubes en un día

El Aston Villa concretó en este mercado de pases el arribo de un experimentado futbolista que será compañero de Emiliano “Dibu” Martínez para lo que resta de la temporada. La particularidad de esta incorporación es que se trata de un jugador que en poco más de 24 horas pasó por otros dos clubes para finalmente sellar su vínculo con los de Birmingham.

Su pase pertenecía a la Roma y se encontraba a préstamo en el Besiktas de Turquía durante la temporada pasada. Tras un buen nivel, una vez finalizada la cesión, el club turco decide adquirir su ficha. Sin embargo, al día siguiente, estos decidieron venderlo al equipo comandado por Unai Emery, donde se desempeñó en la temporada 20218/2019.

Tammy Abraham arribó pocas horas antes del cruce contra el Brentford, a disputarse el domingo 1° de febrero desde las 11 de la mañana (hora de Argentina), donde el arquero de la Selección Argentina se perfila para ser titular como es usual.

En cuanto al delantero inglés, que representó a su país entre 2017 y 2022, ya se encuentra entrenando junto al resto del plantel con normalidad aunque se desconoce si irá desde el arranque por el poco tiempo que lleva en el club. Se espera, de todas maneras, que esté presente entre los convocados.

La insólita manera en la que Abraham llegó al Aston Villa del Dibu Martínez

El atacante de 28 años tuvo un extenso paso por la Roma de Italia, entre el 2021 y 2026. Dicha institución lo cedió al Besiktas de Turquía a mediados del 2025 y una vez finalizado el acuerdo, que incluyó 2 millones de euros, los turcos decidieron ejecutar la opción de compra y adquirirlo por 14 millones de euros. Lo curioso fue que sólo 24 horas más tarde, viajó a tierras inglesas para firmar un nuevo contrato: ahora, con el Aston Villa, por 21 millones.

Si bien no está confirmada su presencia para este domingo, hay grandes chances de que ocupe un lugar en el banco de suplentes.

Tammy Abraham es nuevo refuerzo del Aston Villa

De local, el Villa buscará quedar nuevamente a cuatro puntos del Arsenal -único líder del torneo que ya goleó por 4 a 0 al Leeds United-. Los de Emery acumulan 46 unidades junto al Manchester City -que deberá visitar al Tottenham (14°) en Londres-, mientras en cuarto lugar le sigue Chelsea con 40 puntos y Manchester United, con 38.

Con todavía 14 encuentros por delante, Emiliano “Dibu” Martínez y compañía se ilusionan con dar pelea hasta el final del campeonato y sumar por octava vez en su historia el trofeo que no levantan desde la temporada 1980-1981.

Los números de Tammy Abraham en su carrera

Clubes : Chelsea, Bristol City, y Aston Villa de Inglaterra, Swansea City de Gales, Roma y Milan de Italia; Besiktas de Turquía.

: Chelsea, Bristol City, y Aston Villa de Inglaterra, Swansea City de Gales, Roma y Milan de Italia; Besiktas de Turquía. Partidos jugados : 461.

: 461. Goles : 187.

: 187. Asistencias : 54.

: 54. Títulos: Champions League 2021; Supercopa de Europa 2022 y Conference League 2022 con el Chelsea; Supercopa de Italia 2024 con el Milan.

Dibu Martínez, en el radar del Inter de Milán

Según comunicó el medio Sky Sports Italia, la dirigencia del conjunto “Neroazzurro” ya inició negociaciones directas con el entorno del futbolista con la intención de sumarlo a partir de julio de 2026. La idea es clara: apostar por un arquero de jerarquía internacional que pueda sostener el proyecto deportivo durante varias temporadas.

El arquero argentino tiene vínculo vigente con Aston Villa hasta junio de 2029, lo que convierte a la negociación en una operación compleja desde lo económico. Desde Inter conocen en profundidad este punto.

Hasta el momento, no trascendió cuál sería la cifra que el club inglés pediría por su pase aunque en Italia saben que para Aston Villa no se trata de un jugador intransferible. El interés del Inter no es casual: la dirigencia busca un reemplazante de peso para Yann Sommer, el arquero suizo de 37 años que podría cerrar su ciclo en el club al finalizar la temporada.