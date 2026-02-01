Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo: LaLiga EA Sports hoy, en vivo

De Frutos e Isi, dos exmadridistas al asalto del Bernabéu
De Frutos o Isi, la pareja formidable (Ill Pekeño dixit) del Rayo Vallecano tuvo la primera plantilla del Real Madrid como un objetivo a largo plazo, pero en camino. Tanto el murciano como el segoviano pasaron por la estructura formativa blanca.
Como narra en AS, Isi Palazón estuvo un año en las inferiores del conjunto blanco (13-14 años) donde coincidió con RDT, Milla, Carvajal, Lucas Vázquez. Luego, se marchó a la cantera del Villarreal. Tras un tramo de dudas en el Murcia Imperial, el de Cieza fichó por el Real Murcia y relanzó su carrera en la Ponferradina. En 2020, fichó por un Rayo donde es una de las leyendas de una generación dorada.
De Frutos, criado en el fútbol segoviano (CDP Sepúlveda, CD Cantalejo), no dio el salto a la cantera hasta el juvenil A del Rayo Majadahonda. El extremo fichó por el Castilla, jugó 37 partidos (7 goles, 5 asistencias), rozó el primer equipo y acumuló cesiones a Valladolid y Rayo Vallecano. Brilló con el Levante hasta regresar con la franja en 2023. En Vallecas ha conseguido hasta ser internacional por España.
