Canal de notícias com estreia marcada para dezembro sinaliza compromisso com a pluralidade de opiniões na guerra entre direita e esquerda
17 out
2025
– 09h02
(atualizado às 09h02)
Quando foi anunciado o lançamento do SBT News, surgiu uma dúvida: o canal de notícias da família Abravanel será porta-voz do discurso da direita?
Pertinente, a questão resulta do perfil conservador de Silvio Santos, transmitido às herdeiras que hoje comandam a empresa, e também pela nova emissora ser comandada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro.
Comentou-se no meio televisivo e no mercado publicitário que o SBT News poderia ser a ‘velha’ Jovem Pan News, que cresceu em audiência ao atacar dia e noite a esquerda — mas recuou ao Lula conquistar o 3º mandato.
As primeiras contratações de apresentadores indicam que o canal se mostra isento e plural, como se espera de qualquer veículo de comunicação comprometido com a verdade e o direito ao contraditório.
Amanda Klein (ex-RedeTV!), Basília Rodrigues (ex-CNN Brasil) e Sidney Rezende (ex-GloboNews e CNN Brasil) são reconhecidos pela competência e imparcialidade sem renunciar a convicções pessoais.
Os três se projetaram diante das câmeras por serem questionadores, seja com entrevistados progressistas ou reacionários.
Em tempos de fake news e ‘verdade seletiva’, o jornalismo profissional deve oferecer ao público todos os lados da notícia e uma análise consistente, sem espaço para panfletagem ideológica ou partidária.
Sejamos sinceros: todo dono de TV e qualquer jornalista têm preferência no espectro político e não há nada de errado nisso.
O que não pode é usar a emissora — que, antes de ser um negócio, é uma concessão pública pertencente ao povo, sob a tutela do Estado — para manipular e prejudicar eventuais desafetos e adversários.
Espera-se que a chegada do SBT News, prometida para 15 de dezembro, seja mais uma opção de qualidade para o telespectador se informar.