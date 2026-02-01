Song Sung Blue: música e romance embalam filme com atriz indicada ao Oscar

Sem alcançar o raro sucesso de astros da música, Mike e Claire se contentam em cantar em eventos pequenos e restaurantes, onde dão vazão ao desejo de entreter uma plateia. Foi num show desse tipo que o casal americano — interpretado por Hugh Jackman e Kate Hudson — se conheceu e, posteriormente, criou uma banda em homenagem ao cantor americano Neil Diamond. O grupo alcança projeção e passa até a lotar pequenas casas de shows — conto de fadas que se esvai com um acidente. A dupla e seus filhos, então, vivem um calvário que demanda união, paciência e uma boa dose de esperança. Baseado em pessoas reais, o drama musical rendeu a Kate a indicação ao Oscar pela atuação como uma mulher comum e batalhadora, que precisa superar obstáculos sem deixar de lado seus sonhos. O filme já está em cartaz nos cinemas.
