O SBT divulgou uma nova chamada do The Voice Brasil, onde Tiago Leifert mostra o novo palco e jurados do reality show musical, que estreia tanto na emissora de Silvio Santos quanto no Disney Plus que estreia no dia 6 de outubro.
“Não, você não está vendo errado. Estou no lugar mais desejado por talentos de todo país. Disney+ e SBT apresentam o novo palco do ‘The Voice Brasil’. Fala a verdade, você estava com saudade de torcer para a cadeira virar, né? Só para avisar: vai ser difícil escolher seu técnico favorito, se na música eles mandam muito, o carisma nem se fala. O palco pode ser novo, mas a emoção continua a mesma”, diz o apresentador exibindo o cenário e os jurados reunidos.
Os times da nova temporada de The Voice Brasil serão comendados pelo veterano Mumuzinho, que participou do reality quanto este era produzido pela Globo, e os novatos Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles.
O The Voice Brasil será transmitido simultaneamente no Disney Plus e no SBT. Depois de cada episódio, os assinantes poderão acessar conteúdos exclusivos, incluindo a íntegra dos programas, para assistir a qualquer momento.