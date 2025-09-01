A torcida do Cruzeiro vai poder comprar os ingressos do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, às 19h30, contra o rival Atlético, a partir desta segunda-feira (1/9). Na partida de ida, na Arena MRV, o Cabuloso venceu por 2 a 0, e agora pode perder por até um gol de diferença que avança de fase.

A venda de ingressos para o clássico será aberta às 9h desta segunda-feira, com exclusividade para os Sócios 5 Estrelas. O torcedor que não for sócio deverá aguardar até a tarde desta terça (2/9), quando se inicia a venda geral da carga de ingressos que ainda não estiver resgatada.

Nesta partida, não haverá torcida visitante. A Nação Azul poderá optar por todos os setores do estádio. No entanto, o setor Roxo Superior (Portão A), onde tradicionalmente se situam as torcidas visitantes, será aberto somente após a carga no Roxo Superior (Portão B) ser esgotada.

Biometria facial

Todos os torcedores a partir de 16 anos deverão realizar o cadastramento pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Já as crianças e adolescentes menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR code junto ao documento de identificação.

Informações importantes

● É proibida a impressão do QR CODE em papel. O QR CODE deve estar no celular.

● Caso o QR CODE apresente algum erro, é necessário que o torcedor procure o atendimento nas bilheterias Norte ou Sul do Mineirão.

● O QR CODE dentro do app Cruzeiro Nação Azul estará disponível 7 horas antes do início da partida, mas é possível já visualizar o ingresso logo após a conclusão da compra.

● Lembre-se de levar seu celular carregado para não ter maiores dificuldades de acessar seu ingresso.

● Telefones com tela quebrada e/ou danificada não são reconhecidos pelo leitor de ingresso.

● Os ingressos para cada setor do estádio são vendidos mediante disponibilidade, conforme previsto no regulamento de cada categoria.

● Caso deseje comprar ingressos extras, após a abertura da venda geral, o titular deve adquirir o ingresso para o mesmo setor em que já tiver resgatado os ingressos da sua modalidade de sócio, mediante a disponibilidade.

● Para adquirir ingressos extras, será necessário preencher os dados do utilizador no ato da compra. O convidado também precisa realizar o cadastro da biometria facial previamente.

● Chegue cedo, evite filas.

● Para atender a demanda da PMMG, será necessária a checagem dos ingressos QR CODE na entrada da esplanada e acesso com a BIOMETRIA FACIAL nas catracas. Logo, não poderá entrar na Esplanada nenhuma pessoa que não tiver seu ingresso checado na entrada do estádio.

● O atendimento na Central do Sócio no Mineirão (Bilheteria Sul) é exclusivo ao sócio titular. O funcionamento no dia da partida ocorrerá de 16h30 até o fim do primeiro tempo.

● Atendimento exclusivo ao Sócio 5 Estrelas: (31) 40002161 – Ligações e WhatsApp (segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h).

Prioridade de vendas

Sócios 5 estrelas

Vendas e resgates pelo app Cruzeiro Nação Azul e site: socio.cruzeiro.com.br

1ª JANELA: Abertura às 9h de segunda-feira

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD.

2ª JANELA: Abertura às 12h de segunda-feira

Plano: Cabuloso 2.

3ª JANELA: Abertura às 15h de segunda-feira

Plano: Cabuloso 1.

4ª JANELA: Abertura às 9h de terça-feira

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.

VENDA GERAL: Será feita através do site ingresso.cruzeiro.com.br

Abertura às 12h de terça-feira – até 2 ingressos por CPF.

Condições para sócios 5 estrelas

O Sócio 5 Estrelas deverá resgatar seu ingresso através do app Cruzeiro Nação Azul ou site socio.cruzeiro.com.br.

Todos os planos podem utilizar o benefício do desconto no setor correspondente e/ou comprar ingressos a preço de inteira ou meia, mediante disponibilidade. Após a compra, os ingressos serão disponibilizados exclusivamente no app Cruzeiro Nação Azul.

Clube Diamante

Desconto: 100% no ingresso do titular (carregamento automaticamente no Espaço Diamante).

Em relação aos ingressos extras, poderá escolher entre duas opções:

– até 2 ingressos com 50% no Espaço Diamante (entrada pelo Hall);

– ou até 4 ingressos com 50% de desconto em qualquer outro setor da arquibancada (entrada pela esplanada).

Sócio Cabuloso PCD

Desconto: 100% no ingresso do sócio titular e 100% no ingresso de 1 acompanhante.

Setor: Vermelho inferior, mediante disponibilidade.

ATENÇÃO: A entrada do acompanhante está condicionada a entrada do titular, e ambos devem acessar juntos o estádio. No momento do acesso, pode ser solicitado o documento do titular.

Sócio Cabuloso Max

Desconto: 2 ingressos com 65% de desconto.

Setores: Amarelo, Laranja, Vermelho e Roxo, mediante disponibilidade.

Sócio Cabuloso 3

Desconto: 1 ingresso com 60% de desconto.

Setores: Amarelo, Laranja, Vermelho e Roxo (superior), mediante disponibilidade.

Sócio Cabuloso 2

Desconto: 1 ingresso com 55% de desconto.

Setores: Amarelo, Laranja, Vermelho e Roxo (superior), mediante disponibilidade.

Sócio Cabuloso 1

Desconto: 1 ingresso com 50% de desconto.

Setores: Amarelo, Laranja, Vermelho e Roxo (superior), mediante disponibilidade.

Sócio Time do Povo

Valor: R$ 30,00 em 1 ingresso do sócio titular.

Setor: Amarelo ou Laranja, mediante disponibilidade.

Sócio Meu Cruzeiro

1 ingresso anual com 100% de desconto nos setores Amarelo ou Laranja, mediante disponibilidade.

Sócio Kids

O sócio Kids, menor de 12 anos, tem direito a 1 (um) ingresso por jogo no setor do seu responsável, mediante disponibilidade e validação do ingresso do titular e da criança.

Todos os planos de sócio podem comprar ATÉ 2 INGRESSOS EXTRAS, considerando-se os ingressos previstos em seu plano e o restante dos ingressos sendo com os respectivos valores de inteira ou meia (de acordo com cada categoria), conforme o setor selecionado e mediante disponibilidade.

Condições para não sócios

O torcedor que não é sócio poderá comprar ingresso através do app Cruzeiro Nação Azul ou do site ingresso.cruzeiro.com.br para todos os setores que ainda estiverem abertos ao preço da inteira e da meia, mediante disponibilidade. O limite será de 2 ingressos por CPF.

● Caso o seu ingresso tenha algum problema, será necessário ir até a Bilheteria Sul ou Norte do Mineirão entre 16h30 até o fim do primeiro tempo da partida.

● É obrigatório que todas as crianças também estejam com o respectivo ingresso para acesso ao estádio (independentemente da idade).

VALORES DOS INGRESSOS – PREÇO AVULSO*

SETOR AMARELO (Superior e Inferior)

Inteira: R$ 150,00 / Meia: R$ 75,00

SETOR LARANJA (Superior e Inferior)

Inteira: R$ 150,00 / Meia: R$ 75,00

SETOR VERMELHO (Superior)

Inteira: R$ 230,00 / Meia: R$ 115,00

SETOR VERMELHO (Inferior)

Inteira: R$ 280,00 / Meia: R$ 140,00

SETOR ROXO (Superior)

Inteira: R$ 230,00 / Meia: R$ 115,00

SETOR ROXO (Inferior)

Inteira: R$ 300,00 / Meia: R$ 150,00

Portões disponíveis na partida:

Amarelo Inferior

Amarelo Superior

Laranja Inferior

Laranja Superior

Vermelho Inferior

Vermelho Superior

Roxo Inferior

Roxo Superior

IMPORTANTE: ACESSO À ESPLANADA

Para atender a demanda da PMMG, será necessária a checagem dos ingressos QR CODE na entrada da esplanada e acesso com a BIOMETRIA FACIAL nas catracas. Logo, não poderá entrar na Esplanada nenhuma pessoa que não tiver seu ingresso checado na entrada do estádio.

MEIA-ENTRADA

A compra do ingresso com desconto de meia-entrada, bem como o acesso do beneficiário ao estádio, só será permitida mediante comprovação, através de documento original, com foto, que demonstre o referido direito.

Importante: Ao concordar com este Regulamento, o Usuário declara que conferiu e que digitou corretamente os dados do beneficiário. E, após a conclusão da compra, a titularidade do ingresso de meia-entrada não poderá ser alterada.

LEI MUNICIPAL DE GRATUIDADE

Para esta partida, os torcedores que já tiverem comprado seu ingresso poderão retirar, de forma online, até 2 (dois) ingressos de gratuidade no mesmo setor do ingresso adquirido (exceto camarote) para menores de 12 anos. A retirada das gratuidades deverá ser feita no site ingresso.cruzeiro.com.br ou app Cruzeiro Nação Azul.

Essa retirada de gratuidade ocorrerá a partir de 48 horas antes do jogo (9/9, às 19h30), indo até 24 horas antes da partida (10/9, às 19h30) ou até a carga de gratuidades ser esgotada.

No ato da retirada da gratuidade online, o pai ou responsável deverá cadastrar os dados da criança beneficiada. E no ato do acesso ao estádio, a criança deverá ser apresentada na catraca com seus documentos para liberação da entrada. Caso o ingresso do titular seja cancelado, o ingresso da gratuidade também será cancelado.