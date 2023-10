Dengue: Paraná registra avanço da doença e confirma mais 1.282 casos

O Paraná somou mais 1.282 casos de dengue nesta semana, de acordo com o boletim feito pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).

Os números apontam que são 195 confirmações a mais (17,94%) que no boletim da semana passada.

Os casos confirmados estão distribuídos por 149 municípios paranaenses. Além disso, outros 4.623 casos ainda estão em investigação.

Neste período epidemiológico, que teve início em 1° de agosto deste ano e segue até julho de 2024, ainda não foi registrada nenhuma morte.

CASOS DE DENGUE POR REGIONAL DO PARANÁ

As 22 Regionais de Saúde já têm casos confirmados, sendo que a maioria deles está registrada na de Londrina (269), Maringá (260), Paranaguá (153) e Foz do Iguaçu (139).

As cidades com mais casos são Londrina (237), Maringá (196), Paranaguá (120), Foz do Iguaçu (90) e Paranavaí (41).

CHIKUNGUNYA E ZIKA

O boletim da dengue ainda aponta 147 casos notificados de chikungunya, com 9 confirmações para a doença. 27 casos foram descartados e 111 permanecem em investigação.

Já em relação à zika vírus, o informe apresenta 13 casos notificados, sendo que 7 estão em investigação e 6 já foram descartados.