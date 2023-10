Paraná bate recorde e chega a 400 mil idosos empregados

400 mil pessoas de 60 anos ou mais estão empregados no Paraná, de acordo com a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número é do segundo trimestre (abril a junho) de 2023.

Esse é o maior número da série histórica da pesquisa, que começou em 2012. Até então, o segundo trimestre de 2022 liderava com 389 mil idosos empregados no Estado.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 5,54%. Isso representa a maior variação positiva em todas as faixas etárias registradas pena Pnad Contínua.

Com o aumento, a participação dos idosos no total de trabalhadores do Paraná também chegou ao maior patamar histórico. De todas as pessoas com ocupação profissional no Estado, 6,9% têm 60 anos ou mais.

Em 2012, quando a série histórica começou a ser registrada, a participação de idosos entre as pessoas empregadas era de 5,5%.

O estudo ainda apontou que o total de pessoas empregadas no Paraná no período, por exemplo, avançou 1,36%.

De acordo com os dados da Pnad Contínua, o Paraná tem a sexta maior população idosa do Brasil, com 1,8 milhão de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 15% da população total do Estado.

SALÁRIO MÉDIO DOS TRABALHADORES IDOSOS

O salário médio dos trabalhadores idosos foi de R$ 3.421 por mês.

Isso significa um valor 9% maior do que a média estadual de todas as faixas etárias, de R$ 3.140. Além disso, o valor ainda é 1,1% acima da média nacional, que é de R$ 3.383.