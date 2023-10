Idoso de 81 anos é aprovado em História na UEM e faz planos para o futuro: “Quero ser professor”

Aos 81 anos de idade, Leonildo Teodoro Gomes realizou o sonho de conquistar uma vaga no curso de História, na Universidade Estadual de Maringá (UEM).

CLIQUE AQUI: SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE NO INSTAGRAM E FIQUE BEM INFORMADO

O aposentado assumiu o topo da lista de calouro mais velho da instituição. Ele revelou que sonhava com o curso há anos.

“Sou apaixonado por histórias, principalmente de guerras antigas e do descobrimento do Brasil. Ser aprovado em História mostra que o meu sonho em me tornar um profissional em contar histórias está só começando. Estou tão realizado”, relatou.

Seu Leonildo é natural de Sertanópolis, mas foi criado pelos pais em Maringá. Em 1968, ele foi para o estado de São Paulo, onde abriu uma empresa de reciclagem de óleo de fritura. Nos anos 1980, ele se capacitou na área da química, tendo atuado em diversas empresas do Paraná e em São Paulo.

“Lá eu morei por 10 anos e criei meus filhos. Com o conhecimento na área da química eu resolvi abrir uma empresa, depois voltei para o Paraná”, lembrou.

O fascínio por histórias mudou o rumo da vida do aposentado, que vive sozinho no Centro de Maringá. Com o novo desafio da graduação, ele já faz planos para quando concluir o curso: quer trabalhar como professor.

“Se aparecer a oportunidade de dar aula, eu quero ser professor de História. O meu conhecimento de história é muito bom”, relatou.